وكيل نجم مارسيليا ينفي انتقاله لميلان

نفى وكيل أعمال نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الأنباء التي ربطت موكله بالانتقال لصفوف ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قد أفادت، أمس الإثنين، أن ميلان، كان على وشك الاتفاق مع فلوران توفان نجم أولمبيك مارسيليا، الذي يتراوح سعره بين 30 إلى 40 مليون يورو.
ومع ذلك، قال جان بيير بيرنز، وكيل أعمال توفان، في تصريحات صحفية "هذا هراء، لا يوجد أي حديث مع ميلان أو مع أي فريق آخر".
وأضاف بيرنز "نحن في أبريل/نيسان، يجب ألا نركز مع الشائعات التي تنتشر حول اللاعبين ومستقبلهم".
وتابع وكيل أعمال توفان "يجب على نادي ميلان حل مشكلاته قبل التفكير في إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
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