اعتراف رئيس البافارى بصعوبة ضم مبابي

اختتم رئيس البافارى قائلاً: "لا يوجد نادٍ آخر فعل ذلك مثلنا، وفي النهاية نُصبح عرضة للانتقادات بداعي أننا سبب في تدهور نتائج المانشافت، لعدم قدرتنا على صناعة مزيج من أصحاب الخبرات والشباب".

كشفت تقارير صحفية عن أن نادى بايرن ميونخ يخطط للتعاقد مع نيكولاس بيبى نجم ليل الفرنسى، لتدعيم صفوف البافارى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بايرن ميونيخ دخل بقوة فى سباق التعاقد مع نيكولاس بيبي جناح ليل البالغ من العمر 23 عامًا والقريب من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونيخ انتدب وفدًا إلى فرنسا لمتابعة نيكولاس بيبي فى مباراة ليل أمام باريس سان جيرمان أمس الأول، الأحد، والتى انتهت بفوز الأول بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدورى الفرنسى.

ونجح نيكولاس بيبى فى تسجيل هدف وصناعة هدفين، فى فوز ليل بخماسية على باريس سان جيرمان مساء أمس، الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولى بايرن ميونيخ اجتمعوا مع نظائرهم فى ليل من أجل التفاوض على ضم بيبى، والمتوقع أن يرحل في صفقة قيمتها 70 مليون جنيه إسترلينى.