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ليل يعّقد ميركاتو برشلونة

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن ليل الفرنسي وضع مزيدًا من القيود على ميركاتو في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليل طلب الحصول على 80 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات مهاجمه الإيفواري نيكولاس بيبي في الميركاتو المقبل.

ويعد بيبي من أبرز أهداف برشلونة، لتدعيم هجوم الفريق كبديل للنجم الأوروجواياني لويس سواريز في الموسم المقبل.

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وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أكد مؤخرًا أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو، ليس على طاولة البارسا، مما يقلل من خيارات الفريق الكتالوني في الميركاتو المقبل.

ويحظى بيبي باهتمام أيضًا من جانب أندية بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وإنتر ميلان، بالإضافة إلى برشلونة.

يذكر أن المهاجم الإيفواري أحرز 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي.

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