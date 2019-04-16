كشف تقرير إسباني، أن إدارة ريال مدريد، لم تتخل عن فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب برنامج "Jugones" الإسباني، فإن ريال مدريد لا يستبعد خيار ضم نيمار، في الصيف المقبل.
وأوضح: "داخل النادي الملكي يرون أن الأمر مُعقد للغاية لكن كل شيء يمكن أن يحدث قبل 31 أغسطس".
وقبل بضعة أيام، قال والد نيمار، إن اللاعب سيستمر رفقة البي أس جي، ورغم هذه التصريحات لازالت الكثير من التكهنات تثار حول مصير نيمار.
يُذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد صرح منذ عدة أسابيع أنه يتمنى ضم ثنائي باريس سان جيرمان نيمار ومبابي وسيعتمد على المدير الفني الجديد زين الدين زيدان لإقناعهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتمسك بحلم نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.