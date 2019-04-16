شكرا لقرائتكم أيمن حفني يشارك فى تدريبات الزمالك بعد البرنامج التأهيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة، بعد أن أنهي اللاعب البرنامج التأهيلي الذي أعد له خلال الفترة السابقة.
وخضع أيمن حفنى لبرنامج تأهيلى خاص حدده جروس خلال الفترة الماضية، حتى يتمكن من الاعتماد عليه واستخدامه فى بعض المباريات التى تحتاج للاعبين أصحاب المهارات الخاصة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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