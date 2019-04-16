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شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص نادى الزمالك على تهنئة الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادى القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده رقم 44.
ويحتفل، اليوم الثلاثاء، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 44، حيث إنه من مواليد 16 أبريل لعام 1975.
ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك صورة حازم إمام، معلقين عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أفضل نجومنا على مر التاريخ؛ حازم إمام يتم عامه الرابع والأربعون، تمنياتنا لك بعيد ميلاد سعيد".
حازم امام
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