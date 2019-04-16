شكرا لقرائتكم الدوري المصري الممتاز يستقبل قرارات حاسمة من لجنة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري الممتاز



الدوري المصري الممتاز كان على موعد مع استقبال العديد من القرارات الحاسمة من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عقب المباريات الأخيرة بالدوري المصري الممتاز والتى شهدت أحداثا ساخنة بمختلف المباريات.

الدوري المصري الممتاز شهد سخونة كبيرة



الدوري المصري الممتاز شهد سخونة كبيرة فى مباراة الزمالك والمصري بعدما هدد الأخري بعدم خوض اللقاء وتأخر فى النزول لأرض الملعب لمدة 8 دقائق كاملة لتقرر لجنة المسابقات، تغريم النادي المصري 50 ألف جنيه بسبب هذا التصرف.

ولم يكن النادي المصري المعاقب الوحيد بسبب هذه المباراة بعدما تقرر إيقاف التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك مباراة واحدة لحصوله على بطاقة حمراء فور انتهاء المباراة ونفس الأمر بالنسبة لأحمد شوشة لاعب المصري.

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لجنة مسابقات الدوري المصري الممتاز تتخذ قرارات قوية



الدوري المصري الممتاز شهد كذلك إعلان لجنة المسابقات، مواعيد مباريات الزمالك ضد بيراميدز والأهلي ضد المصري، حيث تقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز 24 ساعة لتقام يوم 23 إبريل الجارى بدلا من 22 من الشهر نفسه على أن يقام اللقاء باستاد الدفاع الجوى.

تأجيل مباراتين بالدوري المصري الممتاز



فيما تقرر تأجيل مباراة الأهلي والمصري لتقام يوم الخميس الموافق 25 إبريل الحالى على إستاد السويس، بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة المباريات المذكورة فى نفس مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

تغريم سيد عبد الحفيظ



كما قررت لجنة مسابقات الدوري المصري الممتاز، تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي 10 آلاف جنيه، بعد واقعة طرده فى مباراة الأهلي والمقاصة الأخيرة بعد اعتراضه بشكل كبير على حكم المباراة قبل امتثاله لقراراته فى نهاية المطاف فيما قررت اللجنة كذلك تغريم المدير الفنى لفريق بتروجت محمد عودة مبلغ 5 آلاف جنيه بعد طرده فى مباراة فريقه أمام المقاصة وامتثاله للقرار، وكذلك تغريم نادي بتروجت 5 آلاف جنيه بسبب التأخر فى النزول لأرض الملعب مما تسبب فى تأخر موعد انطلاق المباراة.