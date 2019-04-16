شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: طالبت مجلس إدارة الترسانة بالرحيل عقب لقاء النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للترسانة، أنه لم يحسم موقفه النهائى مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل حتى الآن بالرغم من مطالبة مجلس الإدارة له بالاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل على الرغم من تبخر حلم الصعود للأضواء.

وأضاف كشرى أنه عرض على مجلس الإدارة برئاسة طارق سعيد الرحيل عقب لقاء الزرقا الأخير بالدورى بعد غدٍ الخميس، خاصة أنه حزين على ضياع حلم الصعود مثله مثل جماهير النادى خاصة أنه كان يحلم بعودة الترسانة للأضواء.

وكشف المدير الفنى للترسانة عن جلسة جمعته بمجلس الإدارة طلب فيها إعفاءه من الاستمرار مع الفريق عقب نهاية الموسم الحالى، إلا أن طارق سعيد رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة طالبه بالاستمرار خاصة أنه اجتهد طوال الموسم من أجل الصعود بالفريق الكروى إلا أن الحظ عانده فى المباريات الأخيرة ولعل أبرزها أمام سيراميكا كليوباترا والقناة والنصر .