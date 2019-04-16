شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد الثعلب الصغير: "أحد أفضل نجومنا على مر التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى الزمالك على تهنئة الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادى القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده رقم 44.

ويحتفل، اليوم الثلاثاء، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 44، حيث إنه من مواليد 16 أبريل لعام 1975.

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ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك صورة حازم إمام، معلقين عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أفضل نجومنا على مر التاريخ؛ حازم إمام يتم عامه الرابع والأربعون، تمنياتنا لك بعيد ميلاد سعيد".