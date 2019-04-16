شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. من يعوض غياب فرجانى ساسى فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر نادى الزمالك أبرز لاعبى الفريق الأبيض فرجانى ساسى، أو ضابط إيقاع فرسان ميت عقبه، والذى تعرض لإصابة شرخ فوق كعب القدم، ليتطلب تدخلا جراحيا عاجلاً سيبعده عن المشاركة لفترة ليست بالقصيرة.

العديد من التساؤلات باتت تدور فى أذهان عشاق القلعة البيضاء حول إصابة اللاعب والبدلاء الذين يمكنه سد الفراغ حتى يعود ساسى للمشاركة نرصد الإجابة عليها فى التقرير التالى

ما إصابة فرجانى ساسى ومدة الغياب؟

إصابة فرجانى ساسى هى عبارة عن شرخ فوق كعب القدم الأمر الذى سيتطلب تدخلاً جراحياً سيحتاج إلى فترة علاج تمتد إلى 6 أسابيع كاملة يغيب فيها ساسى عن المشاركات مع الفريق الأبيض بعد وضع قدمه فى جبيرة.

وكان ساسى قد تعرض لتلك الإصابة فى مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى فى إياب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وغادر اللاعب التونسى الملعب مصابا فى أول ربع ساعة، وشارك بدلا منه محمد إبراهيم، وفاز فى المباراة الفريق الأبيض بهدف دون رد ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية بعد تعادل الفريقان فى الذهاب سلبيا.

ما موقف الزمالك من تكاليف العلاج؟

أصدر الاتحاد التونسى لكرة القدم بياناً حول إصابة ساسى نجم نسور قرطاج ليكشف عن رغبته فى تحمل تكاليف علاج اللاعب الدولى عقب الإصابة التى تعرض لها، وحرص البيان على توجيه الشكر لنادى الزمالك على تفهمه لهذا الأمر وموافقته على تحمل تونس تكاليف الجراحة والعلاج، وجاء اهتمام الجانب التونسى حرصاً على تجهيز اللاعب بأقصى سرعة ليكون جاهزاً للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المرتقب إقامتها فى مصر يونيو المقبل.

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هل يتأثر الزمالك بغياب فرجانى ساسى؟

بالتأكيد سيتأثر الزمالك بغياب فرجانى ساسى خلال المباريات المقبلة، ولعل مباراة الزمالك والمصرى التى أقيمت بالدورى العام وخسرها فرسان ميت عقبة بهدفين مقابل هدف كانت مثالاً واقعياً على هذا الأمر، حيث غاب ساسى عن المشاركة للإيقاف فخسر الزمالك صدارة الدورى العام والمباراة.

وبشكل عام شارك ساسى مع الزمالك فى 21 مباراة فى الدورى والكأس سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، ليضع الدولى التونسى بصمته على 10 أهداف كاملة للزمالك فى الموسم الجارى.

كيف يفكر جروس فى تشكيل الزمالك فى غياب ساسى؟

يبحث جروس عن البديل المناسب لتعويض غياب فرجانى ساسى، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة وأكثر صعوبة سواء فى الدورى العام الذى يحتل فيه نادى الزمالك المركز الثانى برصيد 57 نقطة خلف لأهلى المتصدر بفارق نقطة واحدة، أو فى بطولة الكونفدرالية التى تأهل فيها الفريق الأبيض للدور نصف النهائى.

وتدور أفكار جروس حول ثلاث لاعبين لتعويض غياب ساسى وهم محمد إبراهيم، يوسف أوباما، ومحمود عبد العزيز.

من البديل الأقرب لتعويض غياب ساسى؟

دخل يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك، بقوة فى حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، من أجل تعويض غياب الدولى التونسى، وحال اعتماد السويسرى على أوباما فى مركز ساسى سوف يعتمد على محمد إبراهيم خلف رأس الحربة خالد بوطيب خلال المرحلة المقبلة وهى السيناريوهات التى يدرسها المدرب السويسرى لتعويض الدولى التونسى الذى سيغيب عن الفريق لمدة 6 أسابيع بسبب تعرضه لشرخ أسفل عظمة الشظية بالقدم.