شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يعود للمشاركة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، بعد أن أنهى اللاعب البرنامج التأهيلى الذى أعد له خلال الفترة السابقة.

وخضع أيمن حفنى لبرنامج تأهيلى خاص حدده جروس خلال الفترة الماضية، حتى يتمكن من الاعتماد عليه واستخدامه فى بعض المباريات التى تحتاج للاعبين أصحاب المهارات الخاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.