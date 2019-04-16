شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح يرفض استكمال مران منتخب السويس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض علاء نوح، المدير الفنى لمنتخب السويس، استكمال تدريبات فريقه استعدادًا لمباراة كوكاكولا فى الأسبوع الأخير لدورى القسم الثانى يوم الخميس المقبل بملعب عجرود.
وأنهى نوح المران قبل إجراء تقسيمة بين لاعبيه لاختيار قائمة المباراة المهمة التى يحتاج فيها السوايسة لنقطة واحدة تؤمن بقاءه بعيدًا عن حسابات فارق الأهداف والمواجهات المباشرة بين منافسيه.
جاء رفض المدير الفنى لاستكمال المران بعد علمه بعدم صرف مكافأة الفوز على المريخ والتعادل مع نادى مصر خلال الأسبوعين الماضيين.
من جانبهم انتظر لاعبو الفريق مدربهم بالملعب أملا فى استكمال التدريب الأساسى للمباراة دون جدوى ما اضطرهم للانصراف .
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