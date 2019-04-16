اتحاد الكرة يغرم المصرى 50 ألف جنيه بسبب تهديده بالانسحاب أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تغريم النادى المصرى مبلغ 50 ألف جنيه بسبب تهديده بالانسحاب فى مباراته أمام الزمالك الأخيرة بالدورى، ما أدى إلى تأخر بداية اللقاء 8 دقائق. كما قررت اللجنة إيقاف أحمد شوشة لاعب المصرى مباراة واحدة ونفس الأمر لحمدى النقاز لاعب الزمالك بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء. يذكر أن المباراة انتهت بفوز المصرى على الزمالك 2-1.

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