شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت: مستقر داخل المقاولون وأمتلك عروضًا للرحيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، أنه يعيش فترة من الاستقرار داخل قلعة الذئاب منذ بداية الموسم وهو ما جعله يعود للتألق مرة أخرى.
وأشار طلعت إلى أن هناك بعض العروض وصلت للنادى تطلب التعاقد معه إلا أنه لن يترك ناديه إلا بالموافقة النهائية من مجلس إدارة الذئاب نظرًا للعلاقة القوية التى تربطه بمسئولي المقاولون.
وعن أداء المقاولون بالدورى شدد مهاجم الأهلى الأسبق أن اللاعبين مصممين على استكمال المشوار الناجح والمنافسة على المربع الذهبى حتى يستعيد بريقه بالعودة للمشاركة فى البطولات القارية.
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