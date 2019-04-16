شكرا لقرائتكم خبر عن "ركبة" عاشور تحدد مصير حمدى فتحى من المشاركة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى مصير حسام عاشور لاعب وسط الفريق من المشاركة فى مباراة بيراميدز خلال الساعات المقبلة، بعدما عانى اللاعب من آلام فى الركبة مؤخراً.

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ومن المقرر أن يتحدد مصير عاشور من مباراة بيراميدز خلال مران الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث تتجه النية للدفع بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق أساسياً بجوار عمرو السولية فى لقاء بيراميدز إذا فشلت محاولات تجهيز عاشور للمباراة.

ويلتقى الأهلى مع بيراميدز فى الثامنة مساء بعد غد الخميس، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدورى الممتاز.