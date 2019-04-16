شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يشارك بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك منتخبات كرة السلة رجال وسيدات فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، والتى تقام بأوغندا.

وتكمن أهمية هذه البطولة فى كونها مؤهلة للبطولة الأولى الافروكان التى يشارك فيها 12 منتخبًا، وتقام منافساتها بمالى فى الفترة من 18 إلى 27 يوليو المقبل.

وفيما يخص منتخب السيدات فتؤهلهم هذه البطولة إلى أمم أفريقيا بالسنغال أغسطس المقبل.

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يذكر أن اتحاد السلة اتفق مع الإسبانى ألفريد جولبى لتولى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته.