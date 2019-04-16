الجبلاية تهنئ الثعلب بعيد ميلاده: "يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على تهنئة الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده رقم 44. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد صورة لحازم إمام عبر تويتر وكتبت: "يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام، أبرز جملة عالقة فى أذهان جمهور الكرة المصرية فى مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو، حازم محمد يحيى الحرية إمام لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، الثعلب الصغير، عيد ميلاد سعيد يا إمبراطور الكرة المصرية". ويحتفل، اليوم الثلاثاء، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 44، حيث إنه من مواليد 16 أبريل لعام 1975.

حازم إمام

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