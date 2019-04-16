44 سنة فى 10 صور من حياة إمبراطور الزمالك حازم إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى من أبرز نجوم القلعة البيضاء على مر العصور على الجانبين الفنى والأخلاقى.
ويحتفل حازم إمام إمبراطور الزمالك بعيد ميلاده الـ44 اليوم وسط العديد من التهنئات من أحبابه وزملائه، حيث يرصد ”الخليج 365” 10 صور فى حياة الثعلب الصغير.
حازم إمام ووالده حمادة إمام
حازم إمام فى مرحلة الشباب
حازم إمام فى مرحلة الطفولة
حازم إمام مع عائلته
حازم إمام وابنته تاليا
حازم إمام وابنته هيا
حازم إمام وزوجته
حازم إمام وزوجته
حازم إمام
حازم إمام ووالدته الدكتورة ماجى الحلوانى
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