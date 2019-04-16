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44 سنة فى 10 صور من حياة إمبراطور الزمالك حازم إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى من أبرز نجوم القلعة البيضاء على مر العصور على الجانبين الفنى والأخلاقى.

ويحتفل حازم إمام إمبراطور الزمالك بعيد ميلاده الـ44 اليوم وسط العديد من التهنئات من أحبابه وزملائه، حيث يرصد ”الخليج 365” 10 صور فى حياة  الثعلب الصغير.

حازم إمام ووالده حمادة إمام
حازم إمام ووالده حمادة إمام

 

حازم إمام فى مرحلة الشباب
حازم إمام فى مرحلة الشباب

 

حازم إمام فى مرحلة الطفولة
حازم إمام فى مرحلة الطفولة

 

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حازم إمام مع عائلته
حازم إمام مع عائلته

 

حازم إمام و إبنته تاليا
حازم إمام وابنته تاليا

 

حازم إمام و أبنته هيا
حازم إمام وابنته هيا

 

حازم إمام و زوجته - Copy
حازم إمام وزوجته

 

حازم إمام و زوجته
حازم إمام وزوجته

 

حازم إمام و هو لاعبا
حازم إمام

 

حازم إمام ووالدته الدكتورة ماجى الحلوانى
حازم إمام ووالدته الدكتورة ماجى الحلوانى
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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