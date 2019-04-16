44 سنة فى 10 صور من حياة إمبراطور الزمالك حازم إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى من أبرز نجوم القلعة البيضاء على مر العصور على الجانبين الفنى والأخلاقى. ويحتفل حازم إمام إمبراطور الزمالك بعيد ميلاده الـ44 اليوم وسط العديد من التهنئات من أحبابه وزملائه، حيث يرصد ”الخليج 365” 10 صور فى حياة الثعلب الصغير.

حازم إمام ووالده حمادة إمام

حازم إمام فى مرحلة الشباب

حازم إمام فى مرحلة الطفولة Advertisements

حازم إمام مع عائلته

حازم إمام وابنته تاليا

حازم إمام وابنته هيا

حازم إمام وزوجته

حازم إمام وزوجته

حازم إمام

حازم إمام ووالدته الدكتورة ماجى الحلوانى

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