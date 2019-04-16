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كتب: ضياء السقا
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديدة لبعض المباريات المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز، بناء على طلب الجهات الأمنية.
وذكر الموقع الرسمي للجبلاية، إنه تم تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري، المؤجلة من الجولة 26 لتقام يوم 23 إبريل الجاري بدلا من إقامتها 22 من نفس الشهر، باستاد الدفاع الجوي، في الثامنة مساء.
كما تم تأجيل مباراة الأهلى والمصري، المؤجلة من الجولة 19، لتقام يوم 25 أبريل الجاري بدلا من 22 من نفس الشهر، على استاد السويس، في الثامنة مساء.
أيضا تم تأجيل لقاء وادي دجلة والإسماعيلي، في الجولة 30 لتقام يوم 25 أبريل الجاري بدلا من 23 من نفس الشهر.
كما نشر الموقع مواعيد مباريات الأسبوع الـ 31 للمسابقة، على النحو التالي :
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراتي الزمالك وبيراميدز.. والأهلي والمصري في الدوري.. تعرف على المواعيد الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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