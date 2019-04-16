رياضة | صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يغرد في الصدارة ومبابي يحاول ملاحقته مع باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يغرد في الصدارة ومبابي يحاول ملاحقته مع باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس الكثير من اللاعبين الهدافين علي لقب هداف الدوريات الأوروبية، تحت مسمي جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا خلال العام، ومر أكثر من نصف الموسم الكروي 2019.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف فى عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدورى الذى يلعب به اللاعب.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" اللاعبين الذي يتنافسوا علي الحذاء الذهبي ومستويات الدوريات الكبري لإحتساب عدد النقاط.

- عدد النقاط في كل دوري :-

الدورى الإيطالى (2)، الدورى الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5)، الدوري التركي (1.5).

- وجاء ترتيب المنافسين علي جائزة الحذاء الذهبي كالتالي :-

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1- ليونيل ميسي (برشلونة) 33 هدف - 66 نقطة.

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 27 هدف - 54 نقطة.

3- فابيو كواريليا (سامبدوريا) 22 هدف - 44 نقطة.

4- كريستوفر بيوتيك (ميلان) + روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 21 هدف - 42 نقطة.

5- دوفان زاباتا (أتالانتا) + لويس سواريز (برشلونة) 20 هدف - 40 نقطة.

6- مباي دياني (جالطة سراي) + لوك دي يونج (ايندهوفن) 26 هدف - 39 نقطة.

7- سيرجو أجويرو (مانشستر سيتي) + محمد صلاح (ليفربول) + نيكولاس بيبي (ليل) + كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 19 هدف - 38 نقطة.