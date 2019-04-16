رياضة | خاص.. أول تعليق من مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير على قرار إيقافها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أول تعليق من مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير على قرار إيقافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت إيناس عثمان المخرجة بالتليفزيون المصري تفاصيل إيقافها من قبل التليفزيون المصري على خلفية واقعة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.
وجاء قرار الإيقاف وإحالتها للتحقيق بسبب عدم إعادتها للهدف الذي تم تسجيله للفريق المغربي في الشوط الثاني.
وقالت إيناس في تصريحات خاصة "سمعت بالأمر من الإعلام ولم يتم إخطاري أو إبلاغي بشيء حتى الآن".
وانهمرت إيناس بالبكاء وواصلت "ألتراس أهلاوي وراء ذلك وهم الذين قاموا بشحن المسئولين والجماهير والقيام بحملات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ضدي ووصل الأمر إلى حد تهديدي".
وأضافت "أقسم بالله أنا مش زملكاوية وما حدث ليس متعمد من الأساس".
وأكملت "حكم المباراة هو الذي لم يحتسب الهدف وإذا أردتوا أن تحاسبوا فهو المسئول وليس أنا".
وأشارت إلى أن ما يحدث من قبل ألتراس أهلاوي عبر صفحات التواصل الإجتماعي يضر بحياتها العائلية".