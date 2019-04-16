رياضة | خاص.. أول تعليق من مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير على قرار إيقافها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أول تعليق من مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير على قرار إيقافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إيناس عثمان المخرجة بالتليفزيون المصري تفاصيل إيقافها من قبل التليفزيون المصري على خلفية واقعة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وجاء قرار الإيقاف وإحالتها للتحقيق بسبب عدم إعادتها للهدف الذي تم تسجيله للفريق المغربي في الشوط الثاني.

وقالت إيناس في تصريحات خاصة "سمعت بالأمر من الإعلام ولم يتم إخطاري أو إبلاغي بشيء حتى الآن".

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