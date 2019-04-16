رياضة | عاجل.. إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر إيقاف المخرجة إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير، التى أقيمت الأحد الماضي، وانتهت بتأهل القلعة البيضاء إلي دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية.

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وجاء قرار إيقاف إيناس عثمان وإحالتها للتحقيق بسبب عدم إعادتها لهجمة حسنية أغادير فى لقطة أثيرت اللغط حول تخطي الكرة خط مرمي الزمالك.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز على حسنية أغادير بهدف دون رد فى دور ربع النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة النجم الساحلي والهلال السوداني.