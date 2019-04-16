رياضة | جروس يستقر على بديل النقاز وحازم في موقعة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يستقر على بديل النقاز وحازم في موقعة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على الدفع بمحمد عبد السلام لقيادة الجبهة اليمنى في مواجهة الابيض المقبلة امام الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تفكير جروس في الدفع بعبد السلام في مركز الظهير الأيمن بعد غياب التونسي حمدي النقاز للايقاف، وغياب حازم إمام بسبب تعرضه للإصابة في عضلة السمانة.