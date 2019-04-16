رياضة | مدرب منتخب مصر يفجر مفاجأة نارية بشأن مستقبل النني مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر يفجر مفاجأة نارية بشأن مستقبل النني مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، مصير الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، مع فريقه في الموسم المقبل.

وقال "رمزي" في تصريحات تلفزيونية: "محمد النني بدأ المشاركة مجددا في مباريات أرسنال في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي".

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وتابع: "النني لاعب جيد وملتزم جدا، لقد ظلمته الجماهير كثيرا أثناء فترة تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر لمنتخب مصر، عندما كان ينفذ المهام المطلوبة منه بدقة يصبح لاعبا رائعا".

واكمل: "من الوارد أن ينتقل محمد النني إلى ناد إنجليزي آخر في الموسم المقبل، فهو يريد المشاركة باستمرار في المباريات".