رياضة | شرط ليفربول لرحيل نجم الفريق إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط ليفربول لرحيل نجم الفريق إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، قد وضع ماني ضمن أولوياته لتدعيم الفريق الملكي في الصيف.

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وكشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد تواصل مع ليفربول من أجل الاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب السنغالي، وجاء رد الريدز بتوجيه السؤال ذاته بخصوص فينيسيوس جونيور، ولكن الملكي أبدى عدم استعداده للتفاوض على اللاعب.

وكان ريال مدريد يفضل الظفر بخدمات كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن يتعاقد مع ماني، ولكن ضياع فرص انتقال الفرنسي إلى قلعة سانتياجو برنابيو، أجبرت إدارة اللوس بلانكوس على التفكير في ساديو ماني كصفقة بديلة.