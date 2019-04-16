رياضة | لاسارتي يباغت بيراميدز بصفقة الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يباغت بيراميدز بصفقة الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أساسيا في تشكيل الفريق الأحمر خلال مباراته المقبلة أمام بيراميدز.

واشتكى حسام عاشور لاعب الفريق الأحمر من ألام في الركبة، حيث أدى جلسة "تدليك" خلال مران الفريق أمس الاثنين.

ويدرس لاسارتي الدفع بحمدي في وسط الأهلي بجوار عمرو السولية في مباراة الخميس، في حالة عدم جاهزية حسام عاشور.