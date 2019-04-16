رياضة | بالأرقام.. كيف تأثر ريال مدريد برحيل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كيف تأثر ريال مدريد برحيل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم ريال مدريد الجولة الـ32 من الدوري الإسباني وفي رصيده 56 هدفا، في أسوأ سجل تهديفي له منذ موسم 2006-07، وبفارق 18 هدفا فقط لصالحه بعد دخول مرماه 38 هدفا، في أقل معدل منذ موسم 1999-2000.

وتعادل الفريق الملكي أمس الإثنين، بهدف لمثله أمام ليجانيس على ملعب بوتاركي، وسجل هدفه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليواصل احتلال المركز الثالث في جدول الليجا برصيد 61 نقطة، ليبتعد بـ13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة و4 نقاط خلف أتلتيكو.

وكانت المرة الأخيرة التي حقق فيها الريال سجلا تهديفيا ضعيفا في موسم 2006-07 تحت قيادة فابيو كابيللو حيث سجل الفريق بعد مرور 32 جولة (48 هدفا) وكان الهولندي رود فان نيستلروي وقتها هدافا للفريق الذي توج لاحقا بلقب الليجا.

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فيما لم تتلق شباك الريال 38 هدفا في الليجا منذ موسم 2003-04 مع المدرب كارلوس كيروش، عندما أنهى الجولة الـ32 وفي مرماه 40 هدفا.

بينما لم يحدث أن وصل الفارق بين الأهداف التي سجلها الفريق وتلك التي دخلت مرماه إلى 18 هدفا فقط منذ موسم 1999-2000 عندما كان الفارق وقتها 6 أهداف بعد مرور 32 جولة مع المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي.

وكان أقل معدل من الأهداف للفريق الملكي خلال المواسم الـ 9 الأخيرة التي كان يقوده فيها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو 79 هدفا خلال 32 جولة، وهو ما حدث في الموسم الماضي.