رياضة | هليوبوليس يفوز بالدرع العام لكرة الماء لجميع المراحل السنية متفوقا علي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هليوبوليس يفوز بالدرع العام لكرة الماء لجميع المراحل السنية متفوقا علي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد جهاز السباحة بالنادى الاهلى البطولة الثانية فى لعبة كرة الماء خلال أقل من أسبوع واحد فقط ، حيث تمكن فريق هليوبوليس فى مرحلة 14 عاما من حسم بطولة الدورى بعد الفوز على الأهلى فى نهائى المسابقة بنتيجة 13 / 7 فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالحمام الأوليمبى بستاد القاهرة الدولى ، ليحصل هليوبوليس على الدرع العام بجدارة بعد فوزه ببطولات المراحل السنية المختلفة ، ويحل الأهلى فى المركز الثانى ، فى حين أحتل فريق سبورتنج السكندرى المركز الثالث ، وبناء على ذلك انتهت جميع منافسات كرة الماء فى مختلف المراحل السنية هذا الموسم .

كان فريق الجزيرة قد فاز بالدورى العام لمرحلة العمومى بعد أن استطاع الفوز على فريق النادى الأهلى بنتيجة 7 / 6 ، فى المباراة التى أقيمت بحمام نادى الصيد بالدقى ، وهى المباراة الرابعة التى جمعت الفريقين هذا الموسم ، حيث فاز الجزيرة فى ثلاث مباريات ، فى حين فاز الاهلى فى مباراة وحيدة ، وشهدت المباراة احداث مؤسفة بتعدى لاعبى الأهلى على لاعبى الفريق الفائز ، مما أسفرت عند حدوث إصابات فى بعض لاعبى الجزيرة ، وبعض التلفيات فى النادى ، والتى أرسلها مسؤلو الصيد فى مذكرة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس إتحاد السباحة للحصول على تعويض مادى قيمة التلفيات قدرت بنحو 25 ألف جنيه ، فضلا عن تحويل بعض لاعبى الأهلى إلى التحقيق الذى سيتم بمعرفة اللجنة القانونية بإتحاد السباحة .

وتسود حالة من الاستياء داخل جهاز السباحة بالأهلى بسبب فقد فرق كرة الماء البطولة تلو الأخرى خلال هذا الموسم ، بعد حصول الجزيرة على الدورى العام لمرحلة العمومى ، وحصول هليوبوليس على الدرع العام فى كل المراحل السنية المختلفة ، وفقد كل البطولات هذا العام البالغ عددها عشر بطولات ، ولم يفز سوى فى بطولة واحدة فقط ، وكان نتيجة ذلك خروج الفريق الأول على النص فى لقائه مع الجزيرة فى نهائى الدورى العام ، ومن المنتظر أن تحدث بعض التغييرات فى الأجهزة الفنية لفرق الأهلى المختلفة فى كرة الماء خلال الأيام القليلة المقبلة ، فى محاولة لتصحيح الأوضاع.