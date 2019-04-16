رياضة | لاعبو الاتحاد السكندري يذبحون عجلا لفك النحس قبل موقعة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الاتحاد السكندري يذبحون عجلا لفك النحس قبل موقعة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، بذبح عجلا بمقر النادى، قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري.

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وأقدم زعيم الثغر علي تلك الخطوة لفك النحس قبل مواجهة مصر المقاصة في الدورى الممتاز والمقرر لها الجمعة.

وكان الاتحاد خسر آخر مبارياته أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويأمل في الفوز علي المقاصة للبعد عن دوامة الهبوط للقسم الثاني.