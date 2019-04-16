رياضة | نوير يعقد مؤتمرا صحفيا عن إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوير يعقد مؤتمرا صحفيا عن إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مانويل نوير نجم حراسة مرمى بايرن ميونخ، وسائل الإعلام للحضور إلى ملعب تدريب الفريق، حيث يعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، وذلك عقب إصابته خلال مباراة الفريق البافاري أمام فورتونا دوسلدورف أمس الأول الأحد، في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان نوير، 33 عاما، غادر الملعب خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن 4 / 1 ، بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، وأعلن النادي البافاري أنه من المتوقع أن يغيب الحارس لمدة أسبوعين.

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واستبعد نوير بذلك من المشاركة في مباراة بايرن المقبلة أمام ضيفه فيردر بريمن يوم السبت المقبل وكذلك المباراة التالية لبايرن أمام بريمن، على ملعب الأخير، في الدور قبل النهائي ببطولة الكأس، بعدها بأربعة أيام.

وكتب نوير عبر وسائل التواصل الإجتماعي أمس الإثنين "أشعر بالتفاؤل إزاء عودتي لحراسة المرمى مجددا قبل نهاية الموسم".

ويتصدر بايرن ميونخ البوندسليجا بفارق نقطة واحدة أمام غريمه بوروسيا دورتموند، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة هذا الموسم.