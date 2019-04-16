رياضة | إخفاقات محلية وعربية وإفريقية للأهلي في عهد مجلس محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخفاقات محلية وعربية وإفريقية للأهلي في عهد مجلس محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم ينجح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلسه في إعادة أمجاد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على مدار 16 شهرًا تولي فيها "بيبو" مقاليد الحكم داخل النادي الأهلي منذ فوزه بالانتخابات الماضية في 30 نوفمبر 2017، وخلال تلك الفترة لم ينجح خلالها المارد الأحمر سوي في حصد بطولتين فقط، هي لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وكأس السوبر المحلي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز إخفاقات فريق كرة القدم بالاهلي في عهد مجلس محمود الخطيب:-

- سقوط مفاجئ أمام الأسيوطي:

فشل فريق الأهلي في تجاوز دور الثمانية لبطولة كأس مصر العام الماضي بعد خسارته بشكل مفاجئ أمام فريق الأسيوطي بهدف دون رد في 30 أبريل الماضي، وودع البطولة المحلية مبكرًا.

- خسارة اللقب الإفريقي:

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فشل فريق الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، حيث فاز ذهابًا على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، وخسر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة، ليتوج بطل تونس باللقب.

- خروج مُخيب من البطولة العربية:

ودع فريق الأهلي البطولة العربية للأندية علي يد فريق الوصل الإماراتي، حيث تعادل الفريقين في القاهرة 2-2، قبل أن يتكرر التعادل بينهما بنتيجة 1-1 في الإمارات، ليصعد الفريق الإماراتي مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه.

- نكسة صن داونز:

خرج فريق الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي بشكل مُهين، حيث خسر أمام ماميلودي صن داونز بخماسية نظيفة في لقاء ذهاب ربع نهائي البطولة، في أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات القارية، وفاز بهدف دون رد في لقاء الإياب لكنه لم يكن كافيًا للتأهل.