رياضة | الموعد النهائي لمباراتي الزمالك مع بيراميدز والأهلي أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموعد النهائي لمباراتي الزمالك مع بيراميدز والأهلي أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس عامر حسين، الموعد النهائي لمباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي والمصري .

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي بدلا من يوم الأثنين، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ26.

بينما ستقام مباراة الأهلي والمصري في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة باستاد الجيش بالسويس يوم الخميس الموافق 25 أبريل بدلا من الأثنين، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ19.