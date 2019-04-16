رياضة | محمد عزوز يقود تدريب مياه البحيرة قبل مواجهة دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عزوز يقود تدريب مياه البحيرة قبل مواجهة دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى مياه البحيرة تولي محمد عزوز قيادة الفريق الأول بالنادى عقب رحيل إكرامى عبدالعزيز والذى أعلن رحيله عقب الخسارة الأخيرة أمام شبان بدواى بهدفين مقابل هدف بدورة الترقى.

عزوز أحد ابناء كفر الدوار ومثل فريق الأوليمبى السكندرى فى الفترة من ١٩٩٢ حتى ٢٠٠٥ ثم تولى قيادة نادى القاسمى بمطروح فنيا.

ونجح فى قيادة القاسمى للصعود من القسم الرابع إلى القسم الثالث ثم تولى قيادة فريق الناشئين مواليد ٢٠٠١ بنادى مياه البحيرة قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول بالنادى حتى نهاية الموسم الحالى.

وفقد مياه البحيرة حظوظه فى التأهل للممتاز ب بعدما فشل فى تحقيق اى فوز حتى الآن واكتفى بالحصول على نقطتين حافظ بها على المركز الأخير بالمجموعة.