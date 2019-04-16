اونلاين | كورة اونلاين Bein مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت|تابع ماتش برشلونة ضد مانشستر live

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كورة اونلاين Bein مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت|تابع ماتش برشلونة ضد مانشستر live

سيكون ملعب "كامب نو" مسرحا للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديى برشلونة الإسبانى ومانشستر يونايتد الإنجليزي في "إياب" الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

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كورة اونلاين Bein مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت|تابع ماتش برشلونة ضد مانشستر live

ويكفى برشلونة التعادل السلبى لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا ومواصلة المشوار نحو إستعادة اللقب الفائب عن خزائن النادي منذ عام 2016، بعدما تفوق فى مباراة الذهاب بهدف دون مقابل والتي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

كورة اونلاين Bein مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت|تابع ماتش برشلونة ضد مانشستر live

في حين يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق معجزة كبيرة، كالتى فعلها في ثمن النهائى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي عندما تفوق في العاصمة الفرنسية "باريس" بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب، رغم خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره ليقتنص بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.