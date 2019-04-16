اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| barcelona vs man united live.. بث حي bein كورة لايف

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| barcelona vs man united live.. بث حي bein كورة لايف

في مواجهة قوية بدوري الأبطال يستضيف ملعب كامب نو، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، واحدة من أقوى مواجهات إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بين برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزى.

تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| barcelona vs man united live.. بث حي bein كورة لايف

ويكفى برشلونة التعادل السلبى لبلوغ الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا ومواصلة المشوار نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادى منذ عام 2016، بعدما تفوق فى مباراة الذهاب بهدف دون مقابل والتى أقيمت بملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| barcelona vs man united live.. بث حي bein كورة لايف

فى حين يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق معجزة كبيرة، كالتى فعلها فى ثمن النهائى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى عندما تفوق فى العاصمة الفرنسية "باريس" بنتيجة 3 – 1 فى مباراة الإياب، رغم خسارته فى مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره ليقتنص بطاقة الصعود للدور ربع النهائى.

ويواجه ثنائى برشلونة سيرجيو بوسكيتس ونيلسون سيميدو خطر الإيقاف عن ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا حال الحصول على البطاقة الصفراء فى مباراة اليوم، بينما يواجه رباعى مانشستر يونايتد أشلى يونج، نيمانيا ماتيتش، أندير هيريرا وأنطونيو فالنسيا خطر الغياب عن ذهاب نصف النهائى حال تأهل مان يونايتد.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| barcelona vs man united live.. بث حي bein كورة لايف

وتخشى جماهير برشلونة تكرار كابوس روما الإيطالى فى مباراة اليوم، بعدما ودع الفريق الكتالونى النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا من الدور ربع النهائى بخسارته أمام روما بثلاثية نظيفة، بعدما تفوق فى مباراة الذهاب بنتيجة 4 – 1.