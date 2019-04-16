اونلاين | مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت بمشاركة ronaldo vs de light

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مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت بمشاركة ronaldo vs de lightوخرجت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" بعنوان: "يوفي، تحتاج لليلة أخرى من ليالي رونالدو، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، نعود للقاء الإياب بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.. وأليجري لم يدعو ماندزوكيتش وكيليني".
مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت بمشاركة ronaldo vs de light
فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو في حالة 100%، الليلة يوفنتوس وأياكس، جولة إياب ربع نهائي دوري الأبطال، الأمر الوحيد المؤكد في الهجوم هو كريستيانو رونالدو.. وكين سيحل محل الكرواتي".
فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو في حالة 100%، الليلة يوفنتوس وأياكس، جولة إياب ربع نهائي دوري الأبطال، الأمر الوحيد المؤكد في الهجوم هو كريستيانو رونالدو.. وكين سيحل محل الكرواتي".
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مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت بمشاركة ronaldo vs de light