اونلاين | مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت بمشاركة ronaldo vs de light

مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت بمشاركة ronaldo vs de light

وخرجت صحيفة "

مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت بمشاركة ronaldo vs de light

فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "كريستيانو في حالة 100%، الليلة يوفنتوس وأياكس، جولة إياب ربع نهائي دوري الأبطال، الأمر الوحيد المؤكد في الهجوم هو كريستيانو رونالدو.. وكين سيحل محل الكرواتي".

