اونلاين | watch cristiano ronald مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس في دوري ابطال اوروبا بمشاركة cristiano ronaldo

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watch cristiano ronald مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس في دوري ابطال اوروبا بمشاركة cristiano ronaldo

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام الهولندي، والمقرر لها اليوم بملعب أليانز ستاديوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



watch cristiano ronald مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس في دوري ابطال اوروبا بمشاركة cristiano ronaldo

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "هناك يوفنتوس وأياكس، إياب ربع نهائي دوري الأبطال.. رونالدو ملك دوري الأبطال، يريد أن يعبر بيوفنتوس إلى نصف النهائي، بعد التعادل ذهابًا 1-1 في أمستردام".



watch cristiano ronald مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اياكس في دوري ابطال اوروبا بمشاركة cristiano ronaldo