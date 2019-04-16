«فرانس فوتبول» تثير الجدل بصورة لكريستيانو وميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت مجلة “فرانس فوتبول” الرياضية الفرنسية الشهيرة، الجدل بنشرها عبر موقعها الإلكتروني، صورة علاف إصدارها الجديد، ويظهر من خلاله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وغريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، وهما يتبادلان القبل.

العدد الجديد للمجلة الفرنسية، يتمحور حول المنافسة والصراع الدائم بين ميسي ورونالدو في السنوات الأخيرة.

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صحافيو المجلة طرحوا السؤال التالي “ميسي أم رونالدو؟”، على مجموعة من نجوم الساحرة المستديرة، مثل البلغاري خريستو ستويتشكوف، والإنجليزي دجيمي كاراغير، والهولندي أريين روبين، والألماني فيليب لام.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” أشار أحد مستخدمي موقع التواصل الجتماعي “تويتر”، إلى أن الصورة التي ظهرت على غلاف المجلة الفرنسية، قد تكون مقتبسة من “غرافيتي” (رسم جداري) في شوارع برشلونة عام 2017، يظهر ميسي ورونالدو وهما يتبادلان القبل.

ميسي ورونالدو كانا قد تنافسا خلال العقد الأخير على الفوز بالجوائز الفردية، خاصة جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم.

اللاعبان احتكرا الجائزة المرموقة لمدة عقد من الزمن من 2008 حتى 2017، قبل أن يكسر الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد احتكارهما، بتتويجه بالكرة الذهبية لعام 2018، إضافة إلى نيله جائزة “The Best”، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العالم.