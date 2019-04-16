انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار كويتي بالاستعانة بحكام أجانب.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:07 مساءً - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الكويتي لكرة القدم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة المباريات المصيرية المتعلقة بالصراع على اللقب والهبوط في آخر جولتين من البطولة الكويتية الممتازة.

وخاطبت لجنة الحكام اتحادات كروية خليجية أوروبية لترشيح حكام دوليين لإدارة 6 مباريات، بما فيها مباراة "الكويت" وكاظمة، المؤجلة من الجولة الـ12، والمقررة إقامتها الخميس المقبل.

ويحتدم الصراع على لقب "دوري فيفا"؛ إذ يتصدر الكويت (لديه مباراة مؤجلة) جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، يليه الثنائي القادسية والسالمية بـ33 نقطة.

Advertisements

ويحتاج "الأبيض" إلى أربع نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية من حسم أجل لقب الدوري، للمرة الثالثة توالياً و الخامسة عشرة في تاريخه.

في ذات السياق، تشهد البطولة الكويتية صرعاً شرساً على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث تُمني أندية التضامن والشباب والجهراء والفحيحيل النفس بالبقاء في الدوري الممتاز.

وتنص لوائح اتحاد الكرة الكويتي على هبوط صاحبي المركزين التاسع والعاشر في جدول الترتيب، على أن يصعد متصدر دوري الدرجة الاولى ووصيفه إلى الدوري الممتاز.