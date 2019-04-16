انت الان تتابع تفاصيل خبر من هو الرياضي المفضل لأسطورة التنس نادال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:07 مساءً - أكد أسطورة كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانياً عالمياً، أن نجم رياضة الغولف العالمي، الأمريكي تايغر وودز، المتوّج مؤخراً بلقب الأساتذة بسن الـ43 عاماً، هو "الرياضي المفضل له".

وقال نادال في تصريحات صحفية: إن "وودز هو الرياضي المفضل لديَّ منذ وقت طويل. أنا من أكبر مشجعيه"، مشيراً إلى أن "نجم الغولف مر بسنوات صعبة للغاية، وبالتالي أنا سعيد بالانتصار الذي حققه".

وكان "وودز" قد حقق عودة مذهلة إلى عالم الغولف، بفوزه الأحد بلقب بطولة الأساتذة للمرة الخامسة ونال 1.3 مليون دولار، كما أنه حصد لقبه الـ15 في البطولات الكبرى (غراند سلام) لكنه الأول منذ 2008.

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وأوضح نادال، الذي يستعد للمشاركة في بطولة مونتي كارلو للأساتذة هذا الأسبوع، بعدما عانى من إصابة في الركبة، قائلاً: "علينا تخيل كل المراحل التي مر بها والعمل الكبير الذي قدمه للعودة إلى القمة من جديد، وأن يتوج باللقب في أوغوستا، البطولة المفضلة لديه، فهذا يعني الكثير له، وأنا سعيد للغاية من أجله".

وتابع: "ما مر به وودز العام الماضي يجب أن يكون مصدر إلهام للجميع، وليس لي وحدي، فهو أفضل مثال للشغف بالرياضة والالتزام بتقديم العمل الجاد وحب اللعبة، وهذا هو السر وراء عودته المميزة. واحتفاله عقب تحقيق الانتصار مع أسرته من اللحظات التي لن أنساها".

يُذكر أن النجم الأمريكي المخضرم بات يتأخر بفارق ثلاثة ألقاب فقط عن مواطنه جاك نيكولاس صاحب الرقم القياسي بـ18 لقباً في البطولات الكبرى في العصر الحديث، وكان قد حقق لقبه الأخير عام 2005.

وجمع أسطورة رياضة الغولف 81 لقباً حتى الآن، ليصبح على بعد لقب وحيد من مواطنه الآخر سام سنيد، ليتلقى "وودز" التهاني من الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما.