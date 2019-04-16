انت الان تتابع روبرتسون: هدف صلاح أخرس جماهير تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

محمد صلاح

أشاد أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول، بنجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد الهدف الذي سجله في شباك تشيلسي يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، واصفًا الهدف بأنه أخرس العنصريين من جماهير تشيلسي التي هاجمت صلاح في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي، وقال روبرتسون: "هذه هي أفضل طريقة لإخراسهم، الأمر لم يكن لطيفًا على الإطلاق، ولكن تمكن صلاح من التعامل مع الموقف، ولم يؤثر عليه، من المؤسف أن الجماهير اعتادت على تلك الأفعال".

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وأضاف روبرتسون: "أعجبني تصريح سترلينج بأن أفضل طريقة للرد على تلك الأفعال هي تسجيل الأهداف وهزيمة فرقهم، سجل صلاح هدفًا مبهرًا، وفي اللحظة التي سدد فيها الكرة، كان الكل على ثقة بأنها ستسكن الشباك". يذكر أن صلاح تعرض لبعض الانتقادات في الأونة الأخيرة بسبب انخفاض مستواه، وغيابه عن التهديف لـ8 مباريات