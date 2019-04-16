جروس يجهز ثنائي الزمالك لتعويض غياب النقاز

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
جروس
يعمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تجهيز البديل في مركز الظهير الأيمن للفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الخميس المقبل، حيث يحرص جروس على تجهيز محمد عبدالسلام بالإضافة إلى أحمد كماتشو ليعوض أحداهما غياب الدولي التونسي حمدي النقاز، الذي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي على استاد الجيش المصري بالسويس وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي.
وجاء قرار جروس في تجهيز محمد عبدالسلام، وأحمد كماتشو بسبب الإصابة التي يعاني منها حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الفريق والتي تعرض لها خلال مشاركته بمباراة سموحة التي حسمها الأبيض لصالحه بهدف فرجاني ساسي. ويحاول الجهاز الفني والطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجهيز حازم إمام لقيادة الجبهة
ويحاول الجهاز الفني والطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجهيز حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى أمام الإسماعيلي لكنهم قرروا تجهيز ثنائي الفريق محمد عبدالسلام وأحمد كماتشو لاحتمالية عدم لحاق حازم إمام بالمباراة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النادي الإسماعيلي الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.
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