بوجبا يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

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١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
بول بوجبا
ذكر مصدر موثوق لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني، أن الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي، وأشار المصدر إلى أن المرينجي سيستعين بورقة الويلزي جاريث بيل، لإقناع الشياطين الحمر بالتخلي عن خدمات بوجبا، خصوصًا وأن علاقة بيل مع زيدان تتسم بالتوتر منذ الفترة الأولى للمدرب الفرنسي مع الميرنجي، ولذلك يسعى اللاعب للرحيل عن سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.
ويعتمد البرنامج الإسباني في معلومته بشأن صفقة بول بوجبا وجاريث بيل، على نفس المصدر الذي سبق وأن أكد رحيل كريستيانو رونالدو عن الميرنجي، وعودة زيدان لقيادة الفريق الملكي. وأبلغ مسؤولو مانشستر يونايتد مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، بأن النادي لن يسمح للاعب بمغادرة أولد ترافورد بأقل من 130 مليون
ويعتمد البرنامج الإسباني في معلومته بشأن صفقة بول بوجبا وجاريث بيل، على نفس المصدر الذي سبق وأن أكد رحيل كريستيانو رونالدو عن الميرنجي، وعودة زيدان لقيادة الفريق الملكي.
وأبلغ مسؤولو مانشستر يونايتد مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، بأن النادي لن يسمح للاعب بمغادرة أولد ترافورد بأقل من 130 مليون جنيه إسترليني، وتابعت الصحيفة أن اليونايتد حدد سعرا كبيرا لبوجبا، من أجل درء اهتمام العملاق الإسباني باللاعب.
وأبدى مسؤولو مانشستر يونايتد استعدادهم لمنح بوجبا شارة قيادة الشياطين الحمر، بداية من الموسم المقبل، كي يشعر بتقدير أكبر، ويختار الاستمرار في أولد ترافورد، ويأتي ذلك بالتزامن مع تجهيز اليونايتد لعقد جديد لبوجبا براتب أكبر، كي يتخلى عن فكرة الانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية، ويدعم مشروع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالموسم المقبل.
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