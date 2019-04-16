اليونايتد يستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد مانولاس

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تحرير:خالد الفوي ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
كوستاس مانولاس
بات اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس مدافع فريق روما الإيطالي مستعدًا لخوض تحد جديد بعيدًا عن ذئاب العاصمة، مع اهتمام كبير من مانشستر يونايتد لضم اللاعب الصيف المقبل من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 31 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن اليوناني يرغب في الرحيل عن الجيلاروسي والذي لعب في صفوفه في السنوات الخمس الماضية، ونجح في قيادة الفريق الموسم الماضي للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل رأسيته الشهيرة التي سجل بها الهدف الثالث، ليفوز روما بثلاثية نظيفة على برشلونة بعد خسارته ذهابًا بنتيجة 4-1.
وأوضح موقع "فور فور تو" أن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير سيسمح لمدافعه الأرجنتيني ماركوس روخو بالرحيل الصيف المقبل. وفي الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبل مدافع الفريق الآخر إيريك بايلي، يرغب المدرب النرويجي في تدعيم خط دفاعه للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل. ونظرًا للقيمة المنخفضة
وفي الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبل مدافع الفريق الآخر إيريك بايلي، يرغب المدرب النرويجي في تدعيم خط دفاعه للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.
ونظرًا للقيمة المنخفضة في الشرط الجزائي بعقد مانولاس، من المتوقع أن يجد مانشستر يونايتد منافسة كبيرة على ضم اللاعب اليوناني وخاصة من فريق أرسنال.
يذكر أن مانشستر يونايتد يقاتل من أجل إنهاء الموسم الجاري في المراكز الأربعة الأولى، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويواجه اليونايتد اليوم الثلاثاء نظيره برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارته الذهابً في الأولد ترافورد بهدف نظيف.
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