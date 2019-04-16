المسابقات تغرم عبد الحفيظ.. وتقرر إيقاف النقاز

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى 10 آلاف جنيه للطرد بعد اعتراضه على الحكم في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، وامتثاله للقرار، وقررت اللجنة تغريم محمد عودة المدير الفني لبتروجت 5 آلاف جنيه للطرد، بعد اعتراضه على الحكم في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة وامتثاله للقرار وتغريم نادي بتروجت 5 آلاف جنيه للتأخر في نزول فريقه للملعب في بداية المباراة، كما قررت اللجنة إيقاف أحمد شوشة لاعب المصري وحمدي النقاز مباراة واحدة للطرد لحصولهما على الإنذار الثاني في مباراة الفريقين.
كما تم توقيع غرامة مالية على النادي المصري قدرها 50 ألف جنيه للتهديد بالانسحاب مما أدى لتأخيره بداية المباراة 8 دقائق، وتأخر نزول لاعبيه للملعب في الشوط الثاني لمدة 6 دقائق. واستقر الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء،
كما تم توقيع غرامة مالية على النادي المصري قدرها 50 ألف جنيه للتهديد بالانسحاب مما أدى لتأخيره بداية المباراة 8 دقائق، وتأخر نزول لاعبيه للملعب في الشوط الثاني لمدة 6 دقائق.
واستقر الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء، عقب نهاية مران الفريق الذي يقام عصرا على ملعب التتش، وذلك في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.
واستقر المدير الفني على عدم إجراء أية تعديلات على معسكر الفريق، حيث يخوض الأهلي مرانه عصر غد على أن يعقبه الإعلان عن قائمة الفريق التي تدخل المعسكر للمبيت في أحد الفنادق.
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