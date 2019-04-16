انت الان تتابع المصري يوضح موقفه من التفريط في خدمات إسلام عيسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

المصري

كشف مسئولو المصري البورسعيدي، عن موقفهم من التفريط في إسلام عيسى، صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، أن المجلس لم يتلق أي عروض لبيع إسلام عيسى، وقال حلبية إن إسلام عيسى مستمر مع المصري وأن إدارة النادي لا تناقش أي عروض لأي لاعب في الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن التركيز ينصب حاليًا على حسم المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

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وعن النيجيري أوستين أموتو، فأكد عضو مجلس إدارة المصري أن عقده يمتد مع الفريق حتى موسم (2021-2022) وأنه لا نيه للتفريط فيه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن عقده مع المصري لا يتضمن أي شروط جزائية. وشهدت الأيام الماضية العديد من التقارير والأنباء التي ربطت اللاعب بالرحيل للزمالك وبيراميدز خلال الصيف المقبل