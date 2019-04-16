تعديل موعد وملعب مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون

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١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
الإنتاج الحربي
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد وملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، ونظيره المقاولون العرب، ضمن الأسبوع الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز، وأعلنت اللجنة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إقامة المباراة يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، في استاد «بتروسبورت» الساعة الخامسة والنصف مساء، بدلًا من إقامتها الساعة الثامنة مساء يوم السبت 20 أبريل باستاد كلية الشرطة.
وكان الإنتاج الحربي، سقط أمام سموحة بنتيجة (2-صفر)، سجلهما شريف رضا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بينما سجل السيد فريد الهدف الثاني للفريق السكندري، في الدقيقة 19. وفاز المقاولون العرب على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري، وسجل أحمد علي هدف المقاولون العرب في الدقيقة الـ56،
وفاز المقاولون العرب على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري، وسجل أحمد علي هدف المقاولون العرب في الدقيقة الـ56، ليحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 40 نقطة، جمعها من خلال تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 11 مواجهة أخرى،
بينما يحتل الفريق العسكري المركز الثامن برصيد 35 نقطة، جمعها من خلال تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء، بينما خسر في 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الإنتاج الحربي، 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا.
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