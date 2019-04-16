الان تتابع الاتحاد السعودي يحدد مواعيد لقاءات المربع الذهبي ببطولة الكأس.. ويعلن تأجيل مباراة للهلال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يشهد لقاء النصر مع الاتحاد، والهلال مع التعاون.
ويلتقي التعاون مع الهلال على ملعب الأخير، “جامعة الملك سعود” بالعاصمة الرياض، مساء يوم 26 أبريل الجاري، قبل يوم واحد من كلاسيكو الاتحاد مع النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).
وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي، تأجيل مباراة الهلال مع التعاون في المرحلة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى يوم 29 أبريل الجاري، بعد ثلاثة أيام من مواجهة
الكأس بين الفريقين، على نفس الملعب في الرياض.
وجاء القرار الأخير، بعد تأهل الهلال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، والتي تقام يوم الخميس المقبل أمام النجم الساحلي التونسي على ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية.
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