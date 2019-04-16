شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس X أياكس: الهولنديون يسعون لتجنب المصير المعتاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يصطدم نادي يوفنتوس الإيطالي مجددًا، الليلة، بنظيره الهولندي أياكس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب يوفنتوس أرينا، فيما يسعى الهولنديون لتجنب المصير المعتاد لهم أمام السيدة العجوز حين يتواجها على أرض إيطاليا.

وعلى مدار السنوات، تقابل الفريقان في 13 مباراة في كافة البطولات الأوروبية، كانت الغلبة للإيطاليين في 8 منها كما تعادلوا في 3 مباريات وفاز أياكس في مباراتين فقط.

Advertisements

ومن بين المباريات الـ 13، أقيمت 5 مباريات على ملعب يوفنتوس، كان أولها في ذهاب دور الـ 16 لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1974-1975، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف من توقيع أوسكار دامياني. أما المباراة الثانية فأتت في إياب ربع نهائي بطولة دوري الأبطال بنسختها القديمة لموسم 1977-1978، وانتهت بالتعادل 1-1 وهي نفس نتيجة الذهاب ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي تبتسم للسيدة العجوز.

المباراة الثالثة على ملعب يوفنتوس أتت في إياب نصف نهائي دوري الأبطال موسم 1996-1997، واستطاع البيانكونيري اكتساح منافسهم برباعية مقابل هدف، أحرزها أتيليو لومباردو وكريستيان فييري ونيكولا أموروزو وزين الدين زيدان، فيما سجل هدف أياكس الوحيد ماريو ميلشيوت.

وتجدد اللقاء في إطار المجموعة الثالثة لدوري الأبطال موسم 2004-2005، إذ شهد ملعب يوفنتوس فوز صاحبه بهدف نظيف سجله مارسيلو زالايتا. أما آخر المواجهات التي جمعت بين الفريقين في إيطاليا فكانت في إطار بطولة الدوري الأوروبي موسم 2009-2010، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، والذي لن يكون كافيًا الليلة لأياكس إذ يطيح به خارج البطولة بعد التعادل إيجابيًا 1-1 في الذهاب.

وفي المجمل، سقط أياكس في جميع المواجهات الإقصائية بنظام الذهاب والإياب أمام السيدة العجوز بمجموع المباراتين، ولا يتمنى أياكس تكرار أي من نتائجه السابقة أمام منافسه اليوم في تورينو، إذ أن جميعها يطيح به خارج البطولة التي استطاع إقصاء حامل لقبها ريـال مدريد في ثمن النهائي.