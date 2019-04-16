روبرتسون: هدف صلاح "أخرس" مؤيدي العنصرية

قال أندرو روبرتسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إن هدف زميله المصري محمد صلاح نجم الريدز في مرمى تشيلسي أخرس مؤيدي العنصرية.

وكان صلاح قد تعرض لهتافات من بعض جماهير تشيلسي قبل مباراة الفريقين في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي وحسمها الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح لصالح الريدز بهدفين دون رد.

وخلال تصريحات نقلتها سكاي سبورتس قال روبرتسون: "تلك هي الطريقة الصحيحة لكتم الأفواه، لم يكن الأمر لطيفًا ، لكننا تعاملنا معه".

وأضاف: "لقد سجل هدفًا رائعًا، وأخرس مؤيدي العنصرية".

صلاح تساوى مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الهدافين حيث يمتلك كل منهما 19 هدفًا، كما رفع ساديو ماني رصيده من الأهداف إلى 18 هدفًا متساويًا مع بيير -ايمريك أوباميانج.